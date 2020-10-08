"Спартак" может подписать двух футболистов до закрытия трансферного окна

"Спартак" продолжает работать над усилением состава.

Как сообщает журналист Вячеслав Короткин, "красно-белые" близки к подписанию правого защитника и центрального хавбека.

Отмечается, что о трансфере одного из этих футболистов или сразу сразу обоих, будет объявлено до окончания паузы на игры сборных.

После 10 туров "Спартак" занимает в РПЛ второе место, уступая "Зениту" по дополнительным показателям.

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