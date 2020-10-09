Сульшер хочет видеть в "Манчестер Юнайтед" двух лидеров "Боруссии"
Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер заинтересован в двух игроках дортмундской "Боруссии".
По сведениям ESPN, вингер Джейдон Санчо и нападающий Эрлинг Холанд являются приоритетными целями для норвежского тренера.
Отмечается, что Сульшер рассчитывает на покупку футболистов, несмотря на то, что "МЮ" не удалось заполучить их за последние два трансферных окна.
Напомним, что "Боруссия" хочет продать Санчо за 120 миллионов евро. Что касается Холанда, то в 2022 году его клаусула будет составлять 75 миллионов евро.
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|Команда
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|27
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|27
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|Челси
|27
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|Тоттенхэм
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|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
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|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
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|Эвертон
|27
|36
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|Кристал Пэлас
|27
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|16
|Борнмут
|27
|26
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|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
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|18