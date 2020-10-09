"Локомотив" отреагировал на информацию о том, что у Гильерме высокая температура
В "Локомотиве" отреагировали на информацию о том, что у голкипера Гильерме высокая температура.
Пресс-служба клуба выложила видео с вратарем, который занимается на велотренажере, подписав ролик: "Всем привет от Гили! Температура? Не, не слышали!"
Всем привет от Гили!— «Локомотив» (@fclokomotiv) October 9, 2020
Температура? Не, не слышали! pic.twitter.com/Bj41lDBVfT
Ранее сообщалось, что Гильерме сдал сомнительный тест на коронавирус в расположении сборной России.
В текущем сезоне Гильерме провел 11 игр и пропустил 9 голов.
Читайте также: Тихонов: "Слышал, что второй тест Джикии и Гильерме на коронавирус был отрицательным". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
главное
Лента новостей
-
"Локомотив" отреагировал на информацию о том, что у Гильерме высокая температура
-
Стала известна дата прибытия Венделя в расположение "Зенита"
-
Сульшер хочет видеть в "Манчестер Юнайтед" двух лидеров "Боруссии"
-
Дубль Чалова помог молодёжной сборной России разгромить Эстонию в матче отбора Евро-2021
-
Андрей Воронин может войти в тренерский штаб "Динамо"
-
Черчесов прокомментировал вызов Беляева в сборную России
-
Ибрагимович вылечился от коронавируса
-
"Атлетико" нашёл замену для Партея, который ушёл в "Арсенал"
-
У арбитра Москалёва подозрение на коронавирус
-
Бердыев озвучил руководству "Динамо" свои условия для работы в клубе
-
Погба не перейдёт в "Реал"
-
Экс-вратарь "Сатурна" вспомнил, как отказал "Челси"
-
Тим Кэхилл сравнил Дзюбу с чемпионом мира-2018
-
У арбитра Карасёва диагностирован коронавирус
-
Журналист Романо назвал причину перехода Мозеса в "Спартак"
-
Пятый футболист "Интера" заразился коронавирусом
-
"Уфа" определилась с новым тренером
-
Роналду устроил скандал в "Ювентусе" перед отъездом в сборную Португалии
-
Активные фанаты "Ростова" собираются бойкотировать домашние матчи команды
-
Газзаев предложил натурализовать защитника "Спартака" для сборной России