"Локомотив" отреагировал на информацию о том, что у Гильерме высокая температура

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"Локомотив" отреагировал на информацию о том, что у Гильерме высокая температура

В "Локомотиве" отреагировали на информацию о том, что у голкипера Гильерме высокая температура.

Пресс-служба клуба выложила видео с вратарем, который занимается на велотренажере, подписав ролик: "Всем привет от Гили! Температура? Не, не слышали!"

Ранее сообщалось, что Гильерме сдал сомнительный тест на коронавирус в расположении сборной России.

В текущем сезоне Гильерме провел 11 игр и пропустил 9 голов.

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