"Динамо" согласовало контракт со Шварцем
Сандро Шварц в ближайшее время должен стать новым тренером московского "Динамо".
По сведениям "Спорт-Экспресс", немецкий специалист подпишет с клубом контракт до 2022 года. Ожидается, что Андрей Воронин и Волкан Булут будут работать в его тренерском штабе.
Кроме того, тренер по вратарям Дмитрий Изотов, а также тренеры по физподготовке Хосе Пастор Верчили и Иван Карандашов сохранят свои посты.
Последним клубом Шварца был "Майнц", который он возглавлял с 2017 по 2019 год.
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