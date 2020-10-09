"Динамо" согласовало контракт со Шварцем

1 Теги динамо москвасандро шварц

"Динамо" согласовало контракт со Шварцем

Сандро Шварц в ближайшее время должен стать новым тренером московского "Динамо".

По сведениям "Спорт-Экспресс", немецкий специалист подпишет с клубом контракт до 2022 года. Ожидается, что Андрей Воронин и Волкан Булут будут работать в его тренерском штабе.

Кроме того, тренер по вратарям Дмитрий Изотов, а также тренеры по физподготовке Хосе Пастор Верчили и Иван Карандашов сохранят свои посты.

Последним клубом Шварца был "Майнц", который он возглавлял с 2017 по 2019 год.

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