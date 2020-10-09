"Спартак" интересуется защитником "Болоньи"

Правый защитник "Болоньи" Ибраима Мбайе попал в сферу интересов "Спартака".

По сведениям Il Resto del Carlino, "красно-белые" рассматривают вариант с подписанием 25-летнего сенегальца. Однако "Болонья", скорее всего, не отпустит игрока, так как в команде сейчас много защитников находятся в лазарете.

Контракт Мбайе с клубом рассчитан до лета 2023 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в два миллиона евро.

В прошлом сезоне на счету Мбайе три голевых передачи в 21 матче.

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