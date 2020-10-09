Озил назвал "Арсеналу" условия для расторжения контракта

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Озил назвал "Арсеналу" условия для расторжения контракта

"Арсенал" хочет избавиться от хавбека Месута Озила.

Как сообщает Daily Mail, "канониры" пытаются договориться с 31-летним немцем о расторжении контракта.

Отмечается, что Озил требует за разрыв соглашения 14 миллионов евро. Его контракт с клубом истекает следующим летом.

Стоит отметить, что Озил не появлялся на поле с начала марта.

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