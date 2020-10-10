Главные новости дня: 9 октября
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 9 октября.
Гол Месси принес Аргентине победу над Эквадором, Уругвай одолел Чили, Парагвай и Перу сыграли вничью.
Дубль Чалова помог молодёжной сборной России разгромить Эстонию в матче отбора Евро-2021.
Максим Беляев вызван в сборную России.
Матвей Сафонов впервые получил вызов в сборную России.
Журналист Карпов назвал зарплату Сандро Шварца в "Динамо".
"Шахтёр" объявил о 18 новых случаях заражения коронавирусом.
Андрей Воронин может войти в тренерский штаб "Динамо".
Стало известно, когда "Спартак" планирует заключить контракт с Виктором Мозесом.
"Уфа" определилась с новым тренером.
Криштиану Роналду устроил скандал в "Ювентусе" перед отъездом в сборную Португалии.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
Лента новостей
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Главные новости дня: 9 октября
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Сафонов высказался о вызове в сборную России
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"Лион" представил Де Шильо
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"Сочи" близок к покупке хорватского нападающего
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Директор "Манчестер Сити" оценил возможность трансфера Месси
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Куман: "Эта пауза дает нам возможность лучше подготовиться к матчам с "Хетафе", "Ференцварошем" и "Реалом"
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Директор "Манчестер Сити" сделал заявление касательно будущего Гвардиолы
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1
Молодежной сборной России для выхода на Евро-2021 осталось победить в одном матче
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"Краснодар" поздравил свой стадион с днем рождения
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"Бог идет за тобой": Ибрагимович высказался о выздоровлении от коронавируса
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Журналист Карпов назвал зарплату Шварца в "Динамо"
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Лэмпард дал согласие на переход Мозеса в "Спартак"
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"Барселона" недовольна отказом Дембеле и Умтити покидать клуб
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1
Сафонов впервые получил вызов в сборную России
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Озил назвал "Арсеналу" условия для расторжения контракта
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1
Двух футболистов молодежки России могут вызвать в основную сборную
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1
"Спартак" интересуется защитником "Болоньи"
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Джикия и Гильерме смогут сыграть против Турции
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1
"Динамо" согласовало контракт со Шварцем
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Беляев поделился эмоциями от вызова в сборную России
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18