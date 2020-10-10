Главные новости дня: 9 октября

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Главные новости дня: 9 октября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 9 октября.

Гол Месси принес Аргентине победу над Эквадором, Уругвай одолел Чили, Парагвай и Перу сыграли вничью.

Дубль Чалова помог молодёжной сборной России разгромить Эстонию в матче отбора Евро-2021.

Максим Беляев вызван в сборную России.

Матвей Сафонов впервые получил вызов в сборную России.

Журналист Карпов назвал зарплату Сандро Шварца в "Динамо".

"Шахтёр" объявил о 18 новых случаях заражения коронавирусом.

Андрей Воронин может войти в тренерский штаб "Динамо".

Стало известно, когда "Спартак" планирует заключить контракт с Виктором Мозесом.

"Уфа" определилась с новым тренером.

Криштиану Роналду устроил скандал в "Ювентусе" перед отъездом в сборную Португалии.

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Молодежной сборной России для выхода на Евро-2021 осталось победить в одном матче

Молодежной сборной России для выхода на Евро-2021 осталось победить в одном матче

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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