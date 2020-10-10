Главные новости дня: 9 октября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 9 октября.

Гол Месси принес Аргентине победу над Эквадором, Уругвай одолел Чили, Парагвай и Перу сыграли вничью.

Дубль Чалова помог молодёжной сборной России разгромить Эстонию в матче отбора Евро-2021.

Максим Беляев вызван в сборную России.

Матвей Сафонов впервые получил вызов в сборную России.

Журналист Карпов назвал зарплату Сандро Шварца в "Динамо".

"Шахтёр" объявил о 18 новых случаях заражения коронавирусом.

Андрей Воронин может войти в тренерский штаб "Динамо".

Стало известно, когда "Спартак" планирует заключить контракт с Виктором Мозесом.

"Уфа" определилась с новым тренером.

Криштиану Роналду устроил скандал в "Ювентусе" перед отъездом в сборную Португалии.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru