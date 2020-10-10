Сборная России никогда не проигрывала Турции

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Сборная России никогда не проигрывала Турции

В воскресенье, 11 октября, сборная России сыграет против Турции в рамках Лиги Наций.

До этого сборные играли между собой четыре раза. Две игры завершились вничью и дважды побеждали россияне. Таким образом, сборная России никогда не проигрывала Турции.

На данный момент Россия возглавляет группу в Лиге Наций, а Турция занимает третье место.

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