"Зенит" нацелился на защитника "Балтики"

Теги зенит санкт-петербургбалтикатрансферы

"Зенит" нацелился на защитника "Балтики"

Защитник "Балтики" Артем Мещанинов близок к переходу в "Зенит".

Как сообщает "Матч ТВ", "сине-бело-голубые" намерены до закрытия трансферного окна подписать защитника с российским паспортом, а Мещанинов является приоритетным вариантом.

Отмечается, что "Зенит" уже три раза просматривал 24-летнего футболиста, который с 2011 по 2013 год находился в системе питерского клуба.

В текущем сезоне Мещанинов провел 11 матчей в ФНЛ.

Читайте также: Хавбек "Марселя" отклонил предложение "Зенита". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Динамо" и "Спартак" поборются за защитника "Спортинга"

"Динамо" и "Спартак" поборются за защитника "Спортинга"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов