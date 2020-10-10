"Зенит" нацелился на защитника "Балтики"

Защитник "Балтики" Артем Мещанинов близок к переходу в "Зенит".

Как сообщает "Матч ТВ", "сине-бело-голубые" намерены до закрытия трансферного окна подписать защитника с российским паспортом, а Мещанинов является приоритетным вариантом.

Отмечается, что "Зенит" уже три раза просматривал 24-летнего футболиста, который с 2011 по 2013 год находился в системе питерского клуба.

В текущем сезоне Мещанинов провел 11 матчей в ФНЛ.

Читайте также: Хавбек "Марселя" отклонил предложение "Зенита". | http://soccernews.ru