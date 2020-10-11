Шевченко прокомментировал поражение Украины от сборной Германии

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко подвел итоги матча Лиги Наций против Германии (1:2).

"Я доволен самоотдачей футболистов, планом на игру. Ребята старались выполнить, терпели. Было очень сложно. Германия - отличная команда с контролем мяча, с быстрыми и сильными игроками. Нужно было бороться, работать, подбирать и играть в футбол. Частями получалось хорошо, частями - нет.

В перерыве я призвал игроков терпеть и не отказываться от плана. Нам пришлось много работать без мяча. Не нужно было садиться в штрафную, надо было выдавливать соперника.

Однако я остался доволен. Хоть мы и проиграли, но проиграли достойно. Приятно, что болельщики смогли увидеть игру. Мы очень соскучились по всем. Со зрителями это другой футбол", - заявил Шевченко.

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