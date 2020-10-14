Лига Наций: Финляндия переиграла Ирландию, Литва и Албания сыграли вничью

Теги литваалбанияфинляндияирландия

Лига Наций: Финляндия переиграла Ирландию, Литва и Албания сыграли вничью

Представляем результаты матчей 4-го тура Лиги Наций.

Лига В группа 4

Финляндия - Ирландия 1:0

Гол: Йенсен, 66 - 1:0

Финляндия: Градецки, Гранлунд (Райтала, 86), Уронен, Тойвио, Араюури, Камара (Шюллер, 76), Сойри (Нисканен, 46), Тэйлор, Спарв, Йенсен (Кауко, 86), Пукки (Похьянпало, 81).

Ирландия: Рэндолф, Стивенс, Даффи, О`Ши, Доэрти, Моламби (Найт, 83), Хурихэйн, Хендрик (Ида, 75), Хорган (Кертис, 75), Коннолли, Магуайр (Брэйди, 53).

 

Лига С группа 4

Литва - Албания 0:0

Литва: Шведкаускас, Голубицкас (Сиргедас, 46), Паленис, Гирдвайнис, Шимкус, Миколюнас (Вайткунас, 69), Ласицкас (Вербицкас, 90), Бенета, Дапкус, Лаукжямис (Черных, 87), Новиковас.

Албания: Бериша, Дермаку, Кумбула (Михай, 57), Весели, Леняни (Траши, 46), Абраши, Лячи (Чекичи, 64), Баре, Гимшити, Броя (Вриони, 58), Сефери (Манай, 78).

Читайте также: Украина сенсационно обыграла Испанию в Лиге наций. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Стала известна зарплата Мозеса в "Спартаке"

Стала известна зарплата Мозеса в "Спартаке"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа 1 М О
1 Грузия Грузия 6 16
2 Казахстан Казахстан 6 6
3 Латвия Латвия 6 4
4 Андорра Андорра 6 4
Группа 2 М О
1 Беларусь Беларусь 6 14
2 Люксембург Люксембург 6 10
3 Молдова Молдова 6 9
4 Сан-Марино Сан-Марино 6 0
Группа 3 М О
1 Косово Косово 6 14
2 Азербайджан Азербайджан 6 9
3 Фарерские острова Фарерские острова 6 5
4 Мальта Мальта 6 3
Группа 4 М О
1 Македония Македония 6 15
2 Армения Армения 6 10
3 Гибралтар Гибралтар 6 6
4 Лихтенштейн Лихтенштейн 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов