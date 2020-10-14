Лига Наций: Финляндия переиграла Ирландию, Литва и Албания сыграли вничью
Представляем результаты матчей 4-го тура Лиги Наций.
Лига В группа 4
Финляндия - Ирландия 1:0
Гол: Йенсен, 66 - 1:0
Финляндия: Градецки, Гранлунд (Райтала, 86), Уронен, Тойвио, Араюури, Камара (Шюллер, 76), Сойри (Нисканен, 46), Тэйлор, Спарв, Йенсен (Кауко, 86), Пукки (Похьянпало, 81).
Ирландия: Рэндолф, Стивенс, Даффи, О`Ши, Доэрти, Моламби (Найт, 83), Хурихэйн, Хендрик (Ида, 75), Хорган (Кертис, 75), Коннолли, Магуайр (Брэйди, 53).
Лига С группа 4
Литва - Албания 0:0
Литва: Шведкаускас, Голубицкас (Сиргедас, 46), Паленис, Гирдвайнис, Шимкус, Миколюнас (Вайткунас, 69), Ласицкас (Вербицкас, 90), Бенета, Дапкус, Лаукжямис (Черных, 87), Новиковас.
Албания: Бериша, Дермаку, Кумбула (Михай, 57), Весели, Леняни (Траши, 46), Абраши, Лячи (Чекичи, 64), Баре, Гимшити, Броя (Вриони, 58), Сефери (Манай, 78).
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Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Грузия
|6
|16
|2
|Казахстан
|6
|6
|3
|Латвия
|6
|4
|4
|Андорра
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Беларусь
|6
|14
|2
|Люксембург
|6
|10
|3
|Молдова
|6
|9
|4
|Сан-Марино
|6
|0
|Группа 3
|М
|О
|1
|Косово
|6
|14
|2
|Азербайджан
|6
|9
|3
|Фарерские острова
|6
|5
|4
|Мальта
|6
|3
|Группа 4
|М
|О
|1
|Македония
|6
|15
|2
|Армения
|6
|10
|3
|Гибралтар
|6
|6
|4
|Лихтенштейн
|6
|4