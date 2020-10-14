РФС назначил арбитров на матчи 11-го тура РПЛ. Казарцев возвращается к работе

РФС назначил судей на игры 11-го тура РПЛ.

17 октября, суббота

"Зенит" - "Сочи": арбитр - Сергей Иванов; ВАР - Алексей Сухой.

"Локомотив" - "Уфа": арбитр - Павел Кукуян; ВАР - Станислав Васильев.

"Краснодар" - "Рубин": арбитр - Михаил Вилков; ВАР - Алексей Амелин.

"Химки" - "Спартак": арбитр - Кирилл Левников; ВАР - Николай Волошин.

18 октября, воскресенье

"Арсенал" - "Урал": арбитр - Сергей Лапочкин; ВАР - Игорь Панин.

"Ротор" - "Тамбов": арбитр - Василий Казарцев; ВАР - Артем Любимов.

ЦСКА - "Динамо": арбитр - Владислав Безбородов; ВАР - Павел Кукуян.

"Ростов" - "Ахмат": арбитр - Алексей Матюнин; ВАР - Павел Шадыханов.

Отметим, что к работе в РПЛ вернулся Казарцев, которого ранее отстраняли от судейства после ошибок в игре 1-го тура между "Спартаком" и "Сочи" (2:2).

Читайте также: РФС сурово накажет арбитра матча "Сочи" - "Ростов". | http://soccernews.ru