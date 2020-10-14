Дзюба сравнялся с Акинфеевым и Широковым по матчам в качестве капитана сборной России
Капитан сборной России Артем Дзюба принимает участие в игре Лиги Наций против Венгрии ((0:0, первый тайм).
Как сообщает "Спорт-Экспресс", 32-летний футболист проводит 19-й матч в качестве капитана сборной. По этому показателю он сравнялся с Игорем Акинфеевым и Романом Широкиным.
Лидерами по играм с капитанской повязкой являются Алексей Смертин (20), Андрей Аршавин (39) и Виктор Онопко (86).
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