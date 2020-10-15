Куртуа: "Бэйл играет не за правильную лондонскую команду"

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Куртуа: "Бэйл играет не за правильную лондонскую команду"

Голкипер "Реала" Тибо Куртуа высказался о переходе Гарета Бэйла в "Тоттенхэм" на правах аренды.

"То, о чем Бэйл общался с тренером, - это их личное дело. Я не знаю, что было в его мыслях, однако каждый волен сам принимать решения. У меня были прекрасные отношения с Гаретом, и я желаю ему удачи в этом году, пусть он и играет не за правильную лондонскую команду. Он великолепный футболист", - приводит слова Куртуа El Larguero.

Напомним, что до перехода в "Реал" Куртуа выступал за другой лондонский клуб - "Челси".

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