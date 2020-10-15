"Зенит" арендовал Чистякова. "Ростов" приобрел Терентьева

"Зенит" арендовал защитника "Ростова" Дмитрия Чистякова.

Как сообщает сайт клуба, в договоре прописан пункт о возможном выкупе 26-летнего игрока за 5 миллионов евро.

Чистяков является воспитанником "Зенита". За "Ростова" он выступал с лета 2019 года. За это время он провел 25 игр и отметился одним голом.

Также было объявлено о переходе защитника "Зенита" Дениса Терентьева в "Ростов". Однако условия сделки пока не уточняются.

Ранее сообщалось, что трансфер Терентьева обойдется "Ростову" в 300 тысяч евро.

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