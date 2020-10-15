Россия может принять часть игр групповой стадии Евро-2021 (U21)

Российский футбольный союз раздумывает над подачей заявки на проведение матчей групповой стадии Евро-2021 (U21), сообщает "Чемпионат".

Чемпионат Европы среди молодежных сборных будет проходить в два этапа.

Первый этап, куда уже прошла сборная России U-21, пройдет с 24 по 31 марта в Венгрии и Словении. В нем примут участие команды-хозяйки (венгры - в группе А, словенцы - в группе В), а также девять победителей отборочных групп и еще пять лучших из тех сборных, которые займут вторые места.

Эти 16 сборных разобьют на четыре группы во время жеребьевки, которая состоится в ноябре. Матчи в группе С также пройдут в Венгрии, а игры в группе D, возможно, примет третья страна или Словения.

Россия может подать заявку и принять игры группы D. Принимающая сторона должна подтвердить прием четырех сборных (включая сборную этой страны), проведения шести игр в группе 25, 28 и 31 марта на двух стадионах. Одна из арен должна быть как минимум третьей категории, другая - второй.

Подать заявку можно до 30 октября.

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