"Рейнджерс" Джеррарда добыл выездную победу над "Селтиком", прервав девятиматчевую серию хозяев без поражений

В 11-м туре шотландской Премьер-Лиги "Рейнджерс" на выезде обыграл "Селтик".

Матч завершился со счетом 0:2, а оба гола на свой счет записал защитник гостей Коннор Голдсон.

Отметим, что "Рейнджерс" прервал девятиматчевую серию "Селтика" без поражений. При этом сам "Рейнджерс" не проигрывает на протяжении 11 игр.

"Рейнджерс" лидирует в чемпионате, опережая "Селтик" на 4 очка.

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