"Шахтер" разгромил "Львов", киевское "Динамо" обыграло "Рух"

В 6-м туре УПЛ "Шахтер" и киевское "Динамо" одержали победы над "Львовом" и "Рухом" соответственно.

"Шахтер" - "Львов" 5:1

Голы: Коваленко, 4 - 1:0, Маркос Антонио, 9 - 2:0, Дентиньо, 16 - 3:0, Коваленко, 18 - 4:0, Шина, 25 - 4:1, Соломон, 50 - 5:1

"Шахтер": Трубин, Додо, Бондарь, Хочолава, Корниенко (Сиприано, 58), Майкон, Маркос Антонио (Болбат, 58), Марлос, Коваленко (Соломон, 25), Тете, Дентиньо (Вакула, 75).

"Львов": Костик, Борзенко, Кравчук, Михоуби, Богунов, Айнсалу, Шина (Сабино, 63), Клименчук, Кошман, Казлаускас (Чиряк, 74), Филипе (Ныч, 54).



"Рух" - "Динамо" 0:2

Голы: Де Пена, 30 - 0:1, Родригес, 90 - 0:2

"Рух": Бандура, Копина, Дуць, Стаменкович, Глига, Мартынюк, Брикнер (Федорчук, 46), Р. Русин, Б. Бойчук (Притула, 90+2), Климчук (Мысык, 46), Кондраков (Кухаревич, 46)

"Динамо": Бущан, Караваев, Попов, Забарный, Миколенко (Кендзера, 70), Сидорчук, Шапаренко, Цыганков, Буяльский (Шепелев, 85), Де Пена (Родригес, 80), Супряга (Вербич, 70).

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