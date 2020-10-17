"Шахтер" разгромил "Львов", киевское "Динамо" обыграло "Рух"
В 6-м туре УПЛ "Шахтер" и киевское "Динамо" одержали победы над "Львовом" и "Рухом" соответственно.
"Шахтер" - "Львов" 5:1
Голы: Коваленко, 4 - 1:0, Маркос Антонио, 9 - 2:0, Дентиньо, 16 - 3:0, Коваленко, 18 - 4:0, Шина, 25 - 4:1, Соломон, 50 - 5:1
"Шахтер": Трубин, Додо, Бондарь, Хочолава, Корниенко (Сиприано, 58), Майкон, Маркос Антонио (Болбат, 58), Марлос, Коваленко (Соломон, 25), Тете, Дентиньо (Вакула, 75).
"Львов": Костик, Борзенко, Кравчук, Михоуби, Богунов, Айнсалу, Шина (Сабино, 63), Клименчук, Кошман, Казлаускас (Чиряк, 74), Филипе (Ныч, 54).
"Рух" - "Динамо" 0:2
Голы: Де Пена, 30 - 0:1, Родригес, 90 - 0:2
"Рух": Бандура, Копина, Дуць, Стаменкович, Глига, Мартынюк, Брикнер (Федорчук, 46), Р. Русин, Б. Бойчук (Притула, 90+2), Климчук (Мысык, 46), Кондраков (Кухаревич, 46)
"Динамо": Бущан, Караваев, Попов, Забарный, Миколенко (Кендзера, 70), Сидорчук, Шапаренко, Цыганков, Буяльский (Шепелев, 85), Де Пена (Родригес, 80), Супряга (Вербич, 70).
Читайте также: Возможный дебют Миранчука в Серии "А", "Ливерпуль" против лидера АПЛ и очередные сложности Кумана: ТОП-5 матчей, которые нужно обязательно посмотреть на выходных. | http://soccernews.ru
главное
Лента новостей
-
Зиньковский: "Был интерес из Европы, но там не было ничего интересного"
-
"Шахтер" разгромил "Львов", киевское "Динамо" обыграло "Рух"
-
Мусаев прокомментировал победу "Краснодара" над "Рубином"
-
В "Спартаке" рассказали, почему Жиго и Бакаев пропускают матч с "Химками"
-
Гол Луиса Суареса помог "Атлетико" обыграть "Сельту"
-
"Челси" на 92-й минуте упустил победу над "Саутгемптоном". Команды забили 6 голов
-
"Байер", "РБ Лейпциг" и дортмундская "Боруссия" одержали выездные победы в Бундеслиге
-
"Краснодар" и "Локомотив" добыли победы в РПЛ
-
Семак оценил дебют Вендела за "Зенит"
-
"Наполи" разгромил "Аталанту" в Серии А. Миранчук остался в запасе
-
Фил Джонс составил символическую команду "Манчестер Юнайтед" для игры в мини-футбол
-
Калверт-Левин - первый футболист из топ-5 лиг Европы, который забил 10 голов во всех турнирах текущего сезона
-
"Рейнджерс" Джеррарда добыл выездную победу над "Селтиком", прервав девятиматчевую серию хозяев без поражений
-
Семак прокомментировал победу "Зенита" над "Сочи"
-
Салах забил 100-й гол за "Ливерпуль"
-
Мозес поделился впечатлениями от первого дня в Москве
-
"Ливерпуль" не сумел обыграть "Эвертон" в мерсисайдском дерби
-
"Севилья" уступила "Гранаде", играя весь второй тайм вдесятером
-
"Зенит" победил "Сочи" в 11-м туре РПЛ
-
"Уфа" арендовала защитника московского "Динамо"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13