Зидан прокомментировал поражение от "Кадиса"

Наставник "Реала" Зинедин Зидан высказался о поражении от "Кадиса" (0:1) в рамках Примеры.

"Соперник проявил больше желания. У нас нет оправданий, это ужасная игра, и мы поздравляем "Кадис". Мы недовольны. Такое может произойти в футболе. С самого начала было очень трудно, и если бы они забили нам два-три гола в первом тайме, ничего бы не произошло. Нет оправданий.

Мы лишились всего три очка. Это три важных очка, однако не более того. Теперь нам необходимо сосредоточится на следующем матче", - приводит слова Зидана Marca.

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