"Тоттенхэм" хочет разорвать контракт Роузом

Защитник "Тоттенхэма" Дэнни Роуз близок к уходу из клуба.

По сведениям Football Insider, клуб ведет переговоры с игроком о расторжении контракта. Таким образом, "шпоры" хотят сократить зарплатную ведомость.

30-летний Роуз выступает за "Тоттенхэм" с 2007 года. Прошлый сезон он провел в аренде в "Ньюкасле", где сыграл 13 матчей.

Отметим, что действующий контракт Роуза с клубом истекает следующим летом.

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