Хусаинов - об избиении арбитра в Грозном: "Посмотрим, есть ли яйца у руководства РФС"
Экс-арбитр ФИФА Сергей Хусаинов отреагировал на инцидент с нападением на арбитра Богдана Головко после игры между молодежными командами "Ахмата" и "Спартака".
"Это горячие чеченские парни. Кавказцы вообще чувствительны к соблюдению правил игры. Однако нужно во всем разобраться. Могла вестись определeнная работа между принимающей командой и судьями. Может быть, были какие-то обещания, основанные на финансовой составляющей. Вдруг что-то пошло не так? Тогда причины надо искать в этом.
Хочется, чтобы футбольные власти разобрались с этим делом. Дело Слуцкого, который сказал, что арбитров нужно бить, спустили на тормозах. Вот случай с Широковым получил продолжение. Посмотрим, есть ли яйца у руководства РФС", - заявил Хусаинов.
Напомним, что во время матча Головко удалил футболиста "Ахмата".
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