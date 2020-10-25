Зидан отказался обсуждать работу арбитров после победы над "Барселоной"

Наставник "Реала" Зинедин Зидан ответил на вопрос о судействе в игре против "Барселоны" (3:1).

"Никогда не обсуждаю арбитров. У них сложная и трудная работа, чтобы о ней говорить. Судья заметил нарушение и назначил пенальти. Мы заслуженно победили", - приводит слова Зидана сайт клуба.

Напомним, что мадридский клуб по-прежнему лидирует в Примере. Каталонцы занимают 12-е место.

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