Куману грозит наказание за критику ВАР после матча с "Реалом"

Наставнику "Барселоны" Рональду Куману грозит наказание за его слова после поражения от "Реала" (1:3).

Напомним, что после игры голландец подверг критике работу системы видеоповторов ВАР.

По сведениям Diario Sport, Комитет Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) может открыть дело против тренера. В дисциплинарном кодексе говорится, что за любые высказывания, ставящие под сомнение честность и беспристрастность любого члена группы арбитров или органов RFEF, будет предусмотрено наказание.

Также нельзя делать заявлений, подразумевающих неодобрение деятельности члена любой из упомянутых групп, когда они сделаны с неуважением или когда используются оскорбительные, унизительные или нецензурные выражения.

Таким образом, Куман может получить дисквалификацию от четырех до двенадцати матчей и штраф от 601 до 3 005 евро.

Ранее такое дело было заведено на тренера "Бетиса" Мануэля Пеллегрини, который после поражения от "Реала" (2:3) заявил: "Когда играешь против "Реала" и ВАР - это уже слишком".

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