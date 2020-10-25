Коутиньо не поможет "Барселоне" в ближайших матчах

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Коутиньо не поможет "Барселоне" в ближайших матчах

Хавбек "Барселоны" Филиппе Коутиньо травмировался в игре против "Реала" (1:3).

Как сообщает сайт каталонцев, у 28-летнего бразильца обнаружена травма двуглавой мышцы левого бедра.

Сроки восстановления пока неизвестны, однако Mundo Deportivo утверждает, что Коутиньо не сыграет против "Ювентуса" (28 октября) и "Алавеса" (31 октября).

В этом сезоне на счету Коутиньо два гола и два ассиста в 6 играх.

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