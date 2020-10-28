Гильерме: "Мы снова продемонстрировали, что можем играть против любого соперника"

Вратарь "Локомотива" Гильерме прокомментировал поражение от "Баварии" (1:2) в Лиге Чемпионов.

"Сегодня мы снова продемонстрировали, что можем играть против любого соперника. Мы были командой и наслаждались поддержкой наших болельщиков. Нам не хватило совсем немного. Готовимся играть в том же духе", - написал Гильерме в инстаграме.

После двух туров "Локомотив" занимает в группе А последнее место, имея в активе одно очко.

Читайте также: "Локомотив" в домашнем матче проиграл "Баварии" в Лиге Чемпионов. | http://soccernews.ru