"Барселона" нашла альтернативу Депаю

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"Барселона" нашла альтернативу Депаю

"Барселона" хочет подписать нового нападающего в зимнее трансферное окно.

Как сообщает Mundo Deportivo, в приоритете у Рональда Кумана нападающий "Лиона" Мемфис Депай. Альтернативным вариантом является нападающий ПСВ Дониэлл Мален.

Контракт Малена с ПСВ рассчитан до 2024 года. Его трансферная стоимость оценивается в 25 миллионов евро.

В текущем сезоне Мален провел 9 игр, в которых забил пять голов и отдал два ассиста.

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