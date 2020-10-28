"Барселона" нашла альтернативу Депаю
"Барселона" хочет подписать нового нападающего в зимнее трансферное окно.
Как сообщает Mundo Deportivo, в приоритете у Рональда Кумана нападающий "Лиона" Мемфис Депай. Альтернативным вариантом является нападающий ПСВ Дониэлл Мален.
Контракт Малена с ПСВ рассчитан до 2024 года. Его трансферная стоимость оценивается в 25 миллионов евро.
В текущем сезоне Мален провел 9 игр, в которых забил пять голов и отдал два ассиста.
Читайте также: "Барселона" и "Лион" могут совершить обмен игроками. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
главное
Лента новостей
-
Василий Уткин высказался об отравлении Навального
-
Нагельсманн не исключил возможности когда-нибудь возглавить клуб АПЛ
-
6 игроков молодежной команды "Наполи" заразились коронавирусом
-
Гончаренко поделился ожиданиями от матча Лиги Европы с загребским "Динамо"
-
Канчельскис рассказал об ожиданиях от матча "Краснодара" с "Челси"
-
"Чемпионат": дортмундская "Боруссия" интересуется Кварцхелией
-
"Милан" предложил Доннарумме новый контракт
-
Журналист Егоров: "Герта" интересуется Тедеско
-
Гончаренко прокомментировал травму защитника Карпова
-
Хавбек ЦСКА Бистрович высказался о жеребьевке Лиги Европы
-
Защитник ЦСКА Карпов пропустит матч Лиги Европы с загребским "Динамо"
-
Матч Лиги Чемпионов "Боруссия" - "Зенит" состоится без зрителей
-
РПЛ с 13-го тура переходит на зимний мяч
-
Пьяный украинский футболист устроил крупное ДТП
-
"Барселона" нашла альтернативу Депаю
-
Экс-тренер "Краснодара" назвал слабое место "Челси"
-
"Милан" планирует два трансфера на зимнее окно
-
Тедеско не будет вести переговоров со "Спартаком" о новом контракте до зимней паузы
-
Мбаппе - самый быстрый футболист прошлого сезона Лиги Чемпионов
-
2
СМИ: Месси продлит контракт с "Барселоной" после ухода Бартомеу
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14