Бартомеу удалил аккаунт в твиттере после ухода из "Барселоны"

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Бартомеу удалил аккаунт в твиттере после ухода из "Барселоны"

Экс-президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу избавился от своего аккаунта в твиттере после ухода из клуба, сообщает Mundo Deportivo.

Бартомеу покинул свой пост до проведения референдума о вынесении ему вотума недоверия.

Ранее Бартомеу говорил, что ему и его семье приходили угрозы и оскорбления в социальных сетях.

Бартомеу занимал пост президента "Барсы" с января 2014 года по октябрь 2020 года. При нем клуб завоевал 11 трофеев, в том числе Лигу Чемпионов (2014/15).

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