Бартомеу удалил аккаунт в твиттере после ухода из "Барселоны"
Экс-президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу избавился от своего аккаунта в твиттере после ухода из клуба, сообщает Mundo Deportivo.
Бартомеу покинул свой пост до проведения референдума о вынесении ему вотума недоверия.
Ранее Бартомеу говорил, что ему и его семье приходили угрозы и оскорбления в социальных сетях.
Бартомеу занимал пост президента "Барсы" с января 2014 года по октябрь 2020 года. При нем клуб завоевал 11 трофеев, в том числе Лигу Чемпионов (2014/15).
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|2
|Барселона
|19
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|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
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|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14