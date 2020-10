Фанаты ЦСКА перед матчем с загребским "Динамо" вывесили баннер с отсылкой к The Beatles

Фанаты ЦСКА устроили перфоманс перед матчем групповой стадии Лиги Европы против загребского "Динамо".

Перед стартовым свистком болельщики "армейцев" вывесили на трибунах баннер с надписью Come together right now ("Пойдeм со мной прямо сейчас") - это отрывок из песни группы The Beatles.

Также рядом был баннер с болельщиками, переходящими улицу по зебре - это отсылка к обложке альбома Abbey Road ливерпульской группы.

Напомним, что в прошлом матче ЛЕ ЦСКА сыграл вничью с "Вольфсбергом" (1:1).

Читайте также: Хавбек ЦСКА Бистрович высказался о жеребьевке Лиги Европы. | http://soccernews.ru