Фанаты ЦСКА перед матчем с загребским "Динамо" вывесили баннер с отсылкой к The Beatles
Фанаты ЦСКА устроили перфоманс перед матчем групповой стадии Лиги Европы против загребского "Динамо".
Перед стартовым свистком болельщики "армейцев" вывесили на трибунах баннер с надписью Come together right now ("Пойдeм со мной прямо сейчас") - это отрывок из песни группы The Beatles.
Также рядом был баннер с болельщиками, переходящими улицу по зебре - это отсылка к обложке альбома Abbey Road ливерпульской группы.
Напомним, что в прошлом матче ЛЕ ЦСКА сыграл вничью с "Вольфсбергом" (1:1).
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