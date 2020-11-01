Стали известны сроки восстановления Головина
Хавбек "Монако" Александр Головин продолжает восстанавливаться от повреждения задней поверхности бедра.
По сведениям "Чемпионат", игрок должен вернуться в общую группу через две недели. На данный момент россиянин занимается по индивидуальной программе.
Вероятно, Головин вернется на поле 20 ноября в матче Лиги 1 против ПСЖ.
В этом сезоне Головин провел две игры и отметился одной голевой передачей.
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