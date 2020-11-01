Стали известны сроки восстановления Головина

Хавбек "Монако" Александр Головин продолжает восстанавливаться от повреждения задней поверхности бедра.

По сведениям "Чемпионат", игрок должен вернуться в общую группу через две недели. На данный момент россиянин занимается по индивидуальной программе.

Вероятно, Головин вернется на поле 20 ноября в матче Лиги 1 против ПСЖ.

В этом сезоне Головин провел две игры и отметился одной голевой передачей.

Читайте также: Головиным этим летом интересовались "Барселона" и ПСЖ. | http://soccernews.ru