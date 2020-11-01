Гол Ибрагимовича принес "Милану" победу над "Удинезе"

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Гол Ибрагимовича принес "Милану" победу над "Удинезе"

В рамках 6-го тура итальянской Серии А "Милан" одолел "Удинезе".

"Россонери" продолжают лидировать в Серии А, опережая "Аталанту" на 4 очка.

"Удинезе" - "Милан" 1:2

Голы: Кессиэ, 18 - 0:1, де Пауль (пен), 48 - 1:1, Ибрагимович, 83 - 1:2

"Удинезе": Муссо, Родриго Бекао, Де Майо, Самир, Ларсен (Бонифаци, 82), Арслан (Макенго, 63), Пуссетто, де Пауль, Перейра (Форестьери, 82), Деулофеу (Аувеян, 71), Окака Чука (Лазанья, 71).

"Милан": Доннарумма, Романьоли, Тео, Калабрия (Диогу Далот, 71), Кьер, Кессиэ, Беннасер (Тонали, 57), Чалханоглу (Крунич, 89), Салемакерс (Браим Диас, 57), Ибрагимович, Рафаэл Леау (Ребич, 71).  

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