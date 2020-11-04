"Тамбову" нужно будет перебраться в другой город или слиться с другим клубом, чтобы остаться в РПЛ
"Тамбов" столкнулся с серьезными финансовыми проблемами.
По сведениям Sportbox, владельцы не в состоянии содержать клуб в РПЛ в рамках установленного бюджета, который в текущем сезоне должен составить 600 миллионов рублей.
Известно, что клуб перестал финансироваться в мае этого года. Кроме того, прекратилась реконструкция стадиона "Тамбова", а также выросли долги по зарплате.
Отмечается, что на данный момент "Тамбов" существует за счет средств, изыскиваемых спортивным директором клуба Павлом Худяковым.
Будущее клуба определится в ноябре. "Тамбов" должен будет переехать в другой город с развитой футбольной инфраструктурой или слиться с другим клубом, чтобы остаться в РПЛ.
После 13 туров "Тамбов" занимает в РПЛ 12-е место, набрав 12 очков.
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