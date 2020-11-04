"Тамбову" нужно будет перебраться в другой город или слиться с другим клубом, чтобы остаться в РПЛ

"Тамбов" столкнулся с серьезными финансовыми проблемами.

По сведениям Sportbox, владельцы не в состоянии содержать клуб в РПЛ в рамках установленного бюджета, который в текущем сезоне должен составить 600 миллионов рублей.

Известно, что клуб перестал финансироваться в мае этого года. Кроме того, прекратилась реконструкция стадиона "Тамбова", а также выросли долги по зарплате.

Отмечается, что на данный момент "Тамбов" существует за счет средств, изыскиваемых спортивным директором клуба Павлом Худяковым.

Будущее клуба определится в ноябре. "Тамбов" должен будет переехать в другой город с развитой футбольной инфраструктурой или слиться с другим клубом, чтобы остаться в РПЛ.

После 13 туров "Тамбов" занимает в РПЛ 12-е место, набрав 12 очков.

Читайте также: Спортивный директор "Тамбова" высказался о матчах без болельщиков. | http://soccernews.ru