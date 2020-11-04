Черчесов - самый популярный тренер России

Телеканал "Матч ТВ" по случаю своего 5-летия провел голосование на звание самого популярного тренера России.

Победителем голосования стал главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов. Он победил по результатам выбора звездного жюри, голосования зрителей и болельщиков.

Отметим, что другими кандидатами на награду были Этери Тутберидзе, Евгений Плющенко (оба - фигурное катание), Валерий Карпин ("Ростов") и Леонид Слуцкий ("Рубин»".

Черчесов тренирует сборную России с 2016 года. Под его руководством сборная вышла в 1/4 финала ЧМ-2018.

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