Черчесов - самый популярный тренер России
Телеканал "Матч ТВ" по случаю своего 5-летия провел голосование на звание самого популярного тренера России.
Победителем голосования стал главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов. Он победил по результатам выбора звездного жюри, голосования зрителей и болельщиков.
Отметим, что другими кандидатами на награду были Этери Тутберидзе, Евгений Плющенко (оба - фигурное катание), Валерий Карпин ("Ростов") и Леонид Слуцкий ("Рубин»".
Черчесов тренирует сборную России с 2016 года. Под его руководством сборная вышла в 1/4 финала ЧМ-2018.
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