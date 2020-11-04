Экс-игрок "МЮ" Инс рассказал, кого он взял бы к себе в команду Неймара или Рэшфорда

Теги манчестер юнайтедмаркус рэшфорднеймар

Экс-игрок "МЮ" Инс рассказал, кого он взял бы к себе в команду Неймара или Рэшфорда

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Пол Инс сделал выбор между форвардом Маркусом Рэшфордом и нападающим ПСЖ Неймаром.

"Мбаппе - особенный футболист. Однако взгляните на игру Неймара против "МЮ", он сыграл позорно. Он находился не в своей тарелке. Рэшфорд никогда так не играет. Он появился на поле и оформил хет-трик.

Если бы меня спросили, кого я хотел бы видеть у себя в команде, выбирая между Неймаром и Рэшфордом, то я не раздумывая выбрал бы Рэшфорда. Если он будет и дальше так играть, он достигнет уровень Мбаппе", - приводит слова Инса Goal.com.

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