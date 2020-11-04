Экс-игрок "МЮ" Инс рассказал, кого он взял бы к себе в команду Неймара или Рэшфорда
Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Пол Инс сделал выбор между форвардом Маркусом Рэшфордом и нападающим ПСЖ Неймаром.
"Мбаппе - особенный футболист. Однако взгляните на игру Неймара против "МЮ", он сыграл позорно. Он находился не в своей тарелке. Рэшфорд никогда так не играет. Он появился на поле и оформил хет-трик.
Если бы меня спросили, кого я хотел бы видеть у себя в команде, выбирая между Неймаром и Рэшфордом, то я не раздумывая выбрал бы Рэшфорда. Если он будет и дальше так играть, он достигнет уровень Мбаппе", - приводит слова Инса Goal.com.
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|Команда
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|27
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|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
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|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
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|Шеффилд Юнайтед
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|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
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|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18