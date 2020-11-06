Арбитр Вилков пытался ввести в заблуждение КДК РФС на заседании по матчу "Краснодар" - "Рубин"
Председатель Апелляционного комитета РФС Владимир Насонкин рассказал о поведении арбитра Михаила Вилкова на заседании по матчу "Рубин" - "Краснодар" (1:3).
"В заседании Апелляционного комитета по рассмотрению жалобы "Рубина" принимали участие представители "Рубина" и "Краснодара", а также главный арбитр игры Михаил Вилков и инспектор Николай Иванов.
В ходе заседания Апелляционного комитета Михаил Вилков заявил, что при рассмотрении жалобы "Рубина" в первой инстанции он ввел в заблуждение членов КДК, утверждая, что причиной остановки игры в моменте с Джордже Деспотовичем была неправильная установка мяча игроками "Рубина", а не сигнал от видеоассистентов о необходимости обратиться к ВАР по эпизоду в штрафной "Рубина".
Михаил Вилков принес свои извинения перед КДК за свое поведение. В этой части Апелляционный комитет решил обратиться к руководству РФС с целью рассмотрения компетентным органом поведения арбитра Михаила Вилкова на заседании соответствующего органа РФС и применения к нему возможных мер воздействия", - заявил Насонкин.
Читайте также: РФС отказал "Рубину" в переигровке матча с "Краснодаром". | http://soccernews.ru
главное
-
Арбитра Вилкова отстранят от работы в РПЛ
-
РФС отказал "Рубину" в переигровке матча с "Краснодаром"
-
39-летний Ибрагимович признан лучшим игроком Серии А в октябре
-
Хавбек "Лилля" Языджи во второй за месяц стал игроком недели в Лиге Европы
-
"Манчестер Юнайтед" выбирает между двумя кандидатами на замену Сульшеру
Лента новостей
-
Винисиус назвал лучшего центрального защитника в Испании, не считая футболистов "Реала"
-
Агуэро пропустит матч с "Ливерпулем"
-
СМИ: "Реал" продал Регилона из-за его конфликта с сыном Зидана
-
"Шальке" готов зимой отпустить Кабака в "Ливерпуль"
-
Шунин с симптомами ОРВИ изолирован от "Динамо"
-
"Сочи" недоволен судейством в матче против "Уфы"
-
Арбитра Вилкова отстранят от работы в РПЛ
-
Роберто Манчини заразился коронавирусом
-
"Брайтон" и "Бернли" поделили очки в матче АПЛ
-
Арбитр Вилков пытался ввести в заблуждение КДК РФС на заседании по матчу "Краснодар" - "Рубин"
-
Бикфалви: "РПЛ входит в пятерку топ-лиг"
-
РФС отказал "Рубину" в переигровке матча с "Краснодаром"
-
Кальехон заразился коронавирусом
-
Ветеран "Спартака" Самохин попал в больницу с онкологией
-
"Сочи" упустил победу над "Уфой"
-
Гнабри может вернуться в "Арсенал"
-
У Джеко обнаружили коронавирус
-
Кандидат в президенты "Барселоны": "Новый контракт Месси будет на худших условиях"
-
"Реал" лидирует в гонке за Холандом
-
39-летний Ибрагимович признан лучшим игроком Серии А в октябре