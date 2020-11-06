Арбитр Вилков пытался ввести в заблуждение КДК РФС на заседании по матчу "Краснодар" - "Рубин"

Председатель Апелляционного комитета РФС Владимир Насонкин рассказал о поведении арбитра Михаила Вилкова на заседании по матчу "Рубин" - "Краснодар" (1:3).

"В заседании Апелляционного комитета по рассмотрению жалобы "Рубина" принимали участие представители "Рубина" и "Краснодара", а также главный арбитр игры Михаил Вилков и инспектор Николай Иванов.

В ходе заседания Апелляционного комитета Михаил Вилков заявил, что при рассмотрении жалобы "Рубина" в первой инстанции он ввел в заблуждение членов КДК, утверждая, что причиной остановки игры в моменте с Джордже Деспотовичем была неправильная установка мяча игроками "Рубина", а не сигнал от видеоассистентов о необходимости обратиться к ВАР по эпизоду в штрафной "Рубина".

Михаил Вилков принес свои извинения перед КДК за свое поведение. В этой части Апелляционный комитет решил обратиться к руководству РФС с целью рассмотрения компетентным органом поведения арбитра Михаила Вилкова на заседании соответствующего органа РФС и применения к нему возможных мер воздействия", - заявил Насонкин.

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