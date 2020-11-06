Агуэро пропустит матч с "Ливерпулем"

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Агуэро пропустит матч с "Ливерпулем"

Форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро не поможет команде в предстоящей игре против "Ливерпуля".

"Нет, он еще не готов", - приводит слова наставника "горожан" Хосепа Гвардиолы Sky Sports.

Напомним, что 32-летний аргентинец отсутствует из-за проблем с подколенным сухожилием. В этом сезоне Агуэро принял участие в трех матчах и отметился одним голом.

Поединок между "Манчестер Сити" и "Ливерпулем" состоится 8 ноября в 19:30 (мск).

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