"Вердер" и "Кельн" поделили очки в матче Бундеслиги

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"Вердер" и "Кельн" поделили очки в матче Бундеслиги

В стартовом матче 7-го тура немецкой Бундеслиги "Вердер" сыграл вничью с "Кельном".

"Вердер" поднялся на седьмое место, а "Кельн" - на 16-е.

"Вердер" - "Кельн" 1:1

Голы: Мойсандер (аг), 67 - 0:1, Битенкур (пен), 82 - 1:1

"Вердер": Павленка, Гросс, Топрак (Мевальд, 73), Фридль, Гебре Селассие, Рашица (Осако, 65), Мбом (Чонг, 74), Битенкур, Эггештайн, Мойсандер, Сарджент.

"Кельн": Хорн (Цилер, 40), Борнаув, Каттербах (Хорн, 73), Чихос, Якобс, Озджан, Вольф, Дуда, Дрекслер (Тильманн, 73), Лимниос (Реджбечай, 64), Андерссон.

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