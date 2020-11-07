Аршавин недоволен тем, что Панов болеет за "Спартак"

Экс-игрок "Зенита" Андрей Аршавин поделился мнением о том, что его бывший одноклубник Александр Панов является болельщиком "Спартака".

"И вот этот оборванец из Колпино теперь болеет за "Спартак"? Не знаю. В психиатрическую больницу его надо отвести, мне кажется", - заявил Аршавин.

Панов является воспитанником "Зенита". Он выступал за клуб в 1994 году, с 1997 по 2000 год, а также с 2006 по 2007 год. В составе "Зенита" он сыграл 111 матчей, в которых отметился 32 голами и 14 ассистами.

Напомним, что Аршавин сейчас занимает в "Зените" пост директора департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам.

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