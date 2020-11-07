"Манчестер Юнайтед" добыл выездную победу над "Эвертоном"

В рамках 8-го тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" на выезде обыграл "Эвертон".

Благодаря победе "МЮ" поднялся на 13-е место, а "Эвертон" по-прежнему остается на пятом.

"Эвертон" - "Манчестер Юнайтед" 1:3

Голы: Бернард, 19 - 1:0, Бруну Фернандеш, 25 - 1:1, Бруну Фернандеш, 32 - 1:2, Кавани, 90 - 1:3

"Эвертон": Пикфорд, Динь, Кин, Коулмэн, Холгейт, Дукуре, Сигурдссон (Ивоби, 66), Хамес (Тосун, 80), Аллан, Бернард, Кэлверт-Льюин.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Шоу (Туанзебе, 67), Уан-Биссака, Линделеф, Магуайр, Фред, Бруну Фернандеш, Мактомини, Мата (Погба, 82), Марсьяль (Кавани, 82), Рэшфорд.

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