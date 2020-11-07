"Манчестер Юнайтед" добыл выездную победу над "Эвертоном"

Теги эвертонманчестер юнайтед

"Манчестер Юнайтед" добыл выездную победу над "Эвертоном"

В рамках 8-го тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" на выезде обыграл "Эвертон".

Благодаря победе "МЮ" поднялся на 13-е место, а "Эвертон" по-прежнему остается на пятом.

"Эвертон" - "Манчестер Юнайтед" 1:3

Голы: Бернард, 19 - 1:0, Бруну Фернандеш, 25 - 1:1, Бруну Фернандеш, 32 - 1:2, Кавани, 90 - 1:3

"Эвертон": Пикфорд, Динь, Кин, Коулмэн, Холгейт, Дукуре, Сигурдссон (Ивоби, 66), Хамес (Тосун, 80), Аллан, Бернард, Кэлверт-Льюин.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Шоу (Туанзебе, 67), Уан-Биссака, Линделеф, Магуайр, Фред, Бруну Фернандеш, Мактомини, Мата (Погба, 82), Марсьяль (Кавани, 82), Рэшфорд.

Читайте также: "Саутгемптон" обыграл "Ньюкасл" и возглавил АПЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Кавань может уйти из "Манчестер Юнайтед" в январе

Кавань может уйти из "Манчестер Юнайтед" в январе

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов