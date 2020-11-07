Сульшер повторил рекорд Фергюсона 27-летней давности

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Сульшер повторил рекорд Фергюсона 27-летней давности

"Манчестер Юнайтед" на выезде одержал победу над "Эвертоном" (3:1).

Подопечные Уле Гуннара Сульшера победили в седьмой выездной игре кряду в рамках АПЛ.

Как сообщает Sky Sports Statto, это повторение клубного рекорда по выездным победам подряд в чемпионате, который был установлен с апреля по август 1993 года под руководством Алекса Фергюсона.

После 8 туров "МЮ" занимает в АПЛ 14-е место, имея одну игру в запасе.

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