"Кристал Пэлас" разгромил "Лидс" в матче АПЛ

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"Кристал Пэлас" разгромил "Лидс" в матче АПЛ

В рамках 8-го тура АПЛ "Кристал Пэлас" уверенно разобрался с "Лидсом".

Благодаря победе "Кристал Пэлас" поднялся на 6-е место, а "Лидс" остался на 14-м.

"Кристал Пэлас" - "Лидс" 4:1

Голы: Дэнн, 12 - 1:0, Эзе, 22 - 2:0, Бэмфорд, 27 - 2:1, Элдер Кошта (аг), 42 - 3:1, Айю, 70 - 4:1

"Кристал Пэлас": Гуаита, Дэнн, ван Анхолт, Клайн, Ридевалд (Маккарти, 77), Макартур, Куяте, Эзе, Таунсенд (Шлупп, 71), Заа, Айю (Бентеке, 85).

"Лидс": Мелье, Стрейк (Робертс, 71), Купер, Кох, Даллас, Алиоски, Клих, Элдер Кошта (Рафинья, 46), Харрисон, Эйлинг, Бэмфорд.         

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