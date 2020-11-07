Тренер "Аталанты" рассказал о положении Миранчука в команде

Наставник "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини высказался о хавбеке Алексее Миранчуке.

"Миранчук здоров и тренируется. На данный момент мы испытываем проблемы в центре защиты, в середине поля и на флангах, поэтому Миранчук - не приоритет сейчас", - цитирует Гасперини Calciomercato.

"Аталанта" приобрела Миранчука минувшим летом за 14,5 миллиона евро. В составе клуба Миранчук принял участие в одном матче Лиги Чемпионов, в котором отметился забитым голом.

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