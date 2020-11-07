Погребняк оценил шансы "Спартака" на чемпионство

Форвард "Урала" Павел Погребняк высказался о шансах "Спартака" на чемпионство.

"Я очень уважаю "Спартак", однако за победу в РПЛ будут бороться "Зенит" и ЦСКА", - заявил Погребняк.

Напомним, что сегодня ранее "Урал" отобрал очки у "Спартака" (2:2) в рамках 14-го тура РПЛ.

На данный момент топ-3 РПЛ выглядит так: ЦСКА (28), "Спартак" (28), "Зенит" (27). При этом ЦСКА и "Зенит" имеют по одной игре в запасе.

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