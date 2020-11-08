"Парма" и "Фиорентина" не выявили победителя в матче Серии А
В рамках 7-го тура итальянской Серии А "Парма" сыграла вничью с "Фиорентиной".
"Парма" - "Фиорентина" 0:0
"Парма": Сепе, Гальоло, Пеццелла, Осорио, Бруну Алвеш, Куцка, Грасси, Куртич, Эрнани (Зом, 55), Жервиньо (Брунетта, 80), Инглезе (Карамо, 55).
"Фиорентина": Дронговски, Бираги, Миленкович, Касерес, Венути (Лирола, 73), Пульгар, Амрабат, Рибери, Кастровилли (Бонавентура, 83), Игор Жулио, Куаме (Кутроне, 69).
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