"Парма" и "Фиорентина" не выявили победителя в матче Серии А

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"Парма" и "Фиорентина" не выявили победителя в матче Серии А

В рамках 7-го тура итальянской Серии А "Парма" сыграла вничью с "Фиорентиной".

"Парма" - "Фиорентина" 0:0

"Парма": Сепе, Гальоло, Пеццелла, Осорио, Бруну Алвеш, Куцка, Грасси, Куртич, Эрнани (Зом, 55), Жервиньо (Брунетта, 80), Инглезе (Карамо, 55).

"Фиорентина": Дронговски, Бираги, Миленкович, Касерес, Венути (Лирола, 73), Пульгар, Амрабат, Рибери, Кастровилли (Бонавентура, 83), Игор Жулио, Куаме (Кутроне, 69).

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