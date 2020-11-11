"Атлетик" рассматривает кандидатуры Почеттино, Вальверде и Марселино

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"Атлетик" рассматривает кандидатуры Почеттино, Вальверде и Марселино

"Атлетик" ищет нового тренера на замену Гаиске Гаритано.

Как сообщает Marca, клуб из Бильбао рассматривает кандидатуры Маурисио Почеттино, Эрнесто Вальверде и Марселино Гарсии Тораля.

Отмечается, что назначение Почеттино маловероятно, так как у него, скорее всего, будут предложения от топ-клубов. Кроме того, "Атлетик" не потянет его зарплату в размере 10 миллионов евро за сезон.

Гаритано может покинуть клуб из-за неудачного старта в сезоне. После 9 туров "Атлетик" идет в Примере на 14-м месте.

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