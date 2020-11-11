"Атлетик" рассматривает кандидатуры Почеттино, Вальверде и Марселино
"Атлетик" ищет нового тренера на замену Гаиске Гаритано.
Как сообщает Marca, клуб из Бильбао рассматривает кандидатуры Маурисио Почеттино, Эрнесто Вальверде и Марселино Гарсии Тораля.
Отмечается, что назначение Почеттино маловероятно, так как у него, скорее всего, будут предложения от топ-клубов. Кроме того, "Атлетик" не потянет его зарплату в размере 10 миллионов евро за сезон.
Гаритано может покинуть клуб из-за неудачного старта в сезоне. После 9 туров "Атлетик" идет в Примере на 14-м месте.
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|Команда
|М
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|20
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|2
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|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14