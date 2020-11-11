Радимов высказался о новом лимите на легионеров в РПЛ
Наставник "Зенита-2" Владислав Радимов высказался о лимите на легионеров в РПЛ "8+17".
"Такой лимит должен идти в плюс РПЛ. Сейчас все уляжется, и клубы будут брать легионеров только хорошего уровня. Уже нельзя приглашать просто так: "Возьмем иностранца, пусть сидит". Президент любого клуба будет спрашивать - зачем вы взяли легионера, если он у вас не играет?" - приводит слова Радимова "Р-Спорт".
Напомним, что по новому лимиту на легионеров клуб может внести в заявку на сезон не более 8 иностранцев.
Читайте также: Радимов оценил шансы "Спартака" на чемпионский титул. | http://soccernews.ru
главное
-
"Ливерпуль" покинул базу, на которой тренировался 70 лет
-
Еще один игрок "Ромы" заразился коронавирусом
-
Хавбек сборной Нидерландов Тонни де Вильена заразился коронавирусом
-
Террористы в 2017 году готовили атаку на стадион "Барселоны"
-
Апелляция "Наполи" на техническое поражение в матче с "Ювентусом" была отклонена
Лента новостей
-
Вьери советует "Интеру" подписать экс-игрока "Локомотива"
-
Левандовски получил "Золотой мяч" из лего
-
Радимов высказался о новом лимите на легионеров в РПЛ
-
Батистута может войти в тренерский штаб "Фиорентины"
-
"Бавария" интересуется травмированным игроком менхенгладбахской "Боруссии"
-
Игрок "Шахтера" Тете рассказал, за какие клубы он мечтает выступать
-
Врач "Локомотива" рассказал о проблемах с Фарфаном после его возвращений из сборной
-
АПЛ отказывается возвращаться к правилу 5 замен
-
СМИ: "Ювентус" попытается обменять Роналду на Неймара
-
Лизаразю советует Гризманну покинуть "Барселону"
-
Куман высказался о трансферных планах "Барселоны"
-
Экс-игрок "Реала" и сборной Аргентины Гаго завершил карьеру
-
"Атлетик" рассматривает кандидатуры Почеттино, Вальверде и Марселино
-
"Барселона" нашла подменщика Альбе в "Валенсии"
-
"Ливерпуль" покинул базу, на которой тренировался 70 лет
-
1
Главные новости дня: 10 ноября
-
1
Тюрам выйдет в старте сборной Франции на матч с Финляндией
-
Сакки заявил, что его не интересует игра ПСЖ
-
1
Голкипер сборной Бельгии Камински заболел коронавирусом
-
1
"Наполи" обжалует решение в отказе в апелляции на техническое поражение от "Ювентуса"