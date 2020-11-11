Радимов высказался о новом лимите на легионеров в РПЛ

Наставник "Зенита-2" Владислав Радимов высказался о лимите на легионеров в РПЛ "8+17".

"Такой лимит должен идти в плюс РПЛ. Сейчас все уляжется, и клубы будут брать легионеров только хорошего уровня. Уже нельзя приглашать просто так: "Возьмем иностранца, пусть сидит". Президент любого клуба будет спрашивать - зачем вы взяли легионера, если он у вас не играет?" - приводит слова Радимова "Р-Спорт".

Напомним, что по новому лимиту на легионеров клуб может внести в заявку на сезон не более 8 иностранцев.

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