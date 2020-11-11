Чалов вызван в сборную России. У трех футболистов сомнительные тесты на коронавирус

Нападающий ЦСКА Федор Чалов вызван в сборную России.

Также телеграм-канал сборной сообщает, что у Даниила Лесового, Александра Ерохина и Антона Заболотного сомнительные тесты на коронавирус.

"При проведении тестирования лабороторией, выбранной УЕФА, были обнаружены сомнительные тесты у трех футболистов – Антона Заболотного, Александра Ерохина и Даниила Лесового. При этом три анализа каждого из них в течение двух суток до тестов определенной УЕФА лабораторией и два теста после них были отрицательными.

Ни у одного из футболистов нет никаких симптомов заболевания. А один из игроков несколько месяцев назад уже перенес коронавирус и последние два месяца играет и тренируется без всяких ограничений. У него имеется высокий титр соответствующих антител.

На данный момент медицинский штаб сборной России консультируется с УЕФА по этому вопросу, так как существует большая вероятность ложноположительного результата. Вместе с тем, вызов в сборную получил форвард Федор Чалов, тренировавшийся в Новогорске с молодежной сборной России", - заявили в пресс-службе сборной.

Напомним, что Россию ожидает товарищеская встреча с Молдавией (12 ноября), а также матчи Лиги Наций против Турции (15 ноября) и Сербии (18 ноября).

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