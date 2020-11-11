"Фиорентина" может сменить только пришедшего в клуб Пранделли по окончании сезона
"Фиорентина" подыскивает нового главного тренера, несмотря на то, что несколько дней назад был назначен Чезаре Пранделли.
По сведениям La Repubblica, Пранделли может доработать до конца сезона, а потом его сменит другой тренер. Главные кандидаты - Маурицио Сарри, Лучано Спаллетти и Иван Юрич.
Пранделли сменил на посту тренера Джузеппе Якини, который работал в клубе с с декабря 2019 года.
После 7 туров "фиалки" идут в чемпионате на 12-й позиции.
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