Слепаков сочинил стих в поддержку Дзюбы

Российский комедийный актёр Семен Слепаков поддержал форварда "Зенита" Артема Дзюбу.

В своем инстаграме Слепаков опубликовал стих, который он сочинил в поддержку нападающего сборной России.

Стих имеет нецензурную лексику. С ним вы можете ознакомиться по ссылке.

Напомним, что ранее в сеть попало интимное видео, на котором Дзюба мастурбировал на камеру.

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