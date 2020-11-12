Клуб французской Лиги 1 объявил о смене тренера

45-летний Давид Линарес стал новым главным тренером "Дижона".

Как сообщает сайт клуба, французский специалист сменил на этом посту Стефана Жобара и подписал с клубом контракт до лета 2023 года.

Отметим, что с 2005 по 2010 год Линарес играл за "Дижон" в качестве футболиста.

В этом сезоне после 10 туров "Дижон" идет в Лиге 1 на последнем месте.

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