Клуб французской Лиги 1 объявил о смене тренера
45-летний Давид Линарес стал новым главным тренером "Дижона".
Как сообщает сайт клуба, французский специалист сменил на этом посту Стефана Жобара и подписал с клубом контракт до лета 2023 года.
Отметим, что с 2005 по 2010 год Линарес играл за "Дижон" в качестве футболиста.
В этом сезоне после 10 туров "Дижон" идет в Лиге 1 на последнем месте.
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