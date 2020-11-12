"Барселона" хочет заменить Фирпо 17-летним воспитанником

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"Барселона" хочет заменить Фирпо 17-летним воспитанником

"Барселона" намерена расстаться с защитником Хуниором Фирпо в зимнее трансферное окно.

По сведениям Sport.es, каталонцы хотят заменить Фирпо 17-летним воспитанником Алехандро Бальде, выступающим за молодежную команду. В клубе видят огромный потенциал у игрока и уверены, что он готов бороться за место в основе.

Отмечается, что в услугах Бальде заинтересованы "Ливерпуль" и "Челси".

Фирпо перешел в "Барсу" летом 2019 года. За это время он провел 25 игр, забил один гол и отдал один ассист.

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